أخبار مصر | الأرصاد الجوية: طقس اليوم ممطر وحار في تلك المناطق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد الجوية: طقس اليوم ممطر وحار في تلك المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.
وشهد أمس الإثنين، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما وصلت معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 %.
كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.
تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.