أخبار مصر | الأرصاد الجوية: طقس اليوم ممطر وحار في تلك المناطق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد الجوية: طقس اليوم ممطر وحار في تلك المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 %.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

وشهد أمس الإثنين، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما وصلت معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 %.

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.