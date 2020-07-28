شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح المدينة الصناعية بالروبيكي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي.
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