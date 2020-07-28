شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح المدينة الصناعية بالروبيكي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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