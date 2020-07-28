شكرا لقرائتكم خبر عن حكى موقف غير طبيعي.. هذا ما دار بين مجدي يعقوب ومحمد مشالي طبيب الغلابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن عمر يناهز 76 عامًا، في ساعة مبكرة صباح اليوم.

كان محمد مشالي قد رشح في فبراير الماضي، ضمن 5 شخصيات في مبادرة «صناع الأمل» العالمية، بدولة الإمارات بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن راشد، ولي عهد دبي، وقال حينها: «شخصيًا لا أحب الظهور الإعلامي أبدًا، لدرجة أن إحدى القنوات الفضائية حاولت إجراء حوارات معي إلا أنني رفضت».

وأضاف طبيب الغلابة محمد مشالي: «فوجئت بترشيحي في مسابقة الإمارات عندما تلقيت اتصالا منهم عدة مرات ولم استجب للمشاركة معهم إلا بعد وصول وفد منهم، وحصلت على فتوى من الأزهر الشريف بعدم حرمانية عرض ما أقوم به، واحاول إخفائه منذ سنوات خوفًا من شبهة المجاهرة بعمل الخير».

وكشف محمد مشالي في آخر حوار له مع المصري اليوم، عما دار بينه وبين الدكتور مجدي يعقوب، خلال التكريم قائلاً: «أنا حكيت للدكتور مجدي يعقوب، أثناء جلوسي بجواره أن شعاري في العمل مع المرضى «داوو مرضاكم بالصدقات»، ورويت له ما حدث مع ابني محمد، عند ولادته لم أقوم بعمل عملية صغيرة له في صرته، والتي أقوم بعملها كل يوم، إلا أن قلبي لم يطاوعني، فذهبت إلى قرية صغيرة ودفعت ألف جنيه للأيتام بها، وعند عودتي قالت لي زوجتي سبحان الله الصرة الخاصة بمحمد نجلنا تم شفائها بدون عملية، فقلت لها أنا دفعت أجرها الألف جنيها»، وأضاف «زوجتي كانت بها ألم في ظهرها، والإشاعات كلها جاءت بضرورة إجراء عملية، فذهبت إلى مكان عملت به خير، ودفعت 5000 جنيهًا، وعند عودتي وجدت زوجتي سليمة».