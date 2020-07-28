شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطمئن سكان عمارة الزمالك: «مش هنسيب حد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، موقع عمارة الشربتلي بالزمالك، المتضرر من هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط أثناء عمل الماكينة.

وطمأن وزير النقل سكان العقار، وقال إن الحكومة في صف السكان، وأنها في خدمة أهالي الزمالك وأي مواطن مصري، وستقوم بكل الإجراءات الخاصة بتدعيم العمارة وتحقيق صالح سكان العمارة في أي طلبات خاصة بهم، وتابع: «نقف جميعا في صف واحد».

وخلال الجولة، التقى الوزير المهندس يسري تيناوي، حفيد الفنانة علوية جميل، وطمأنه على إجراءات تأمين العقار، وخاطبه قائلا: «إن شاء الله نيجي عندك العمارة بعد العيد ونشرب الشاي».

وأكمل: «إحنا معاكم وهتلاقي كل التعاون مننا، مش هنسيب حد».

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