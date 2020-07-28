القوى العاملة: تعيين 445 شاباً بأسيوط منهم 18 من ذوى الاحتياجات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، 445 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 18 من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 1953 شاباً.
وأوضح حازم حسن مدير المديرية في تقريره الربع سنوي للوزير، أن المديرية قامت خلال الفترة من أول أبريل وحتى 30 يونيو الماضي، بصرف منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة والتى أقرها وزير القوى العاملة لتلك الفئة ، حيث تم صرف مبلغ 66 ألف و 277 جنيها منح رعاية اجتماعية وصحية لنحو 52 عاملا غير منتظم من العمال المسجلين بالإدارة، كما تم تسجيل عدد 397 عاملا جديداً .
وقامت المديرية في مجال التفتيش الدوري بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من قبل مكاتب السلامة والصحة المهنية تم التفتيش علي 478 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة ، فضلا عن التفتيش على 672 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالى التابعة للمديرية.
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