شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان سيرجي تيرتنتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين جامعة حلوان مع كبرى الجامعات في دولة بيلاروسيا وخاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والقطاع الطبي.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، حضر اللقاء الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث, و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب, و الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي, و الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض, و الدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة، و الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، و الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي.

وفي بداية اللقاء قدَّم الدكتور ماجد نجم تعريفًا بالجامعة وتاريخها وعراقة كلياتها المختلفة بالإضافة إلى كلياتها المستحدثة، وفقا للتوجهات الدولية.

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وأعرب رئيس جامعة حلوان عن رغبة الجامعة في فتح آفاق للتعاون مع جامعات بيلاروسيا تمهيدا للتعاون مع دول شرق أوروبا، مؤكدا حرص الجامعة على تدعيم أواصر التعاون العلمي مع بيلاروسيا، لافتًا إلى أهمية تبادل الوفود الثقافية والطلابية، وأعضاء هيئة التدريس بين جامعة حلوان وجامعات بيلاروسيا، متمنيًا المزيد من التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة، متطلعا لزيادة التعاون العلمي والتكنولوجي وتبادل الخبرات والعلماء بين جامعة حلوان وجمهورية بيلاروسيا، لتشجيع البحوث المشتركة.

واستعرض عمداء كليات جامعة حلوان عروض تقديمية عن كلياتهم ونقاط التميز بها, كما قدمت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية عرضا تقديميا عن جامعة حلوان تضمن كليات الجامعة ومجالات القوة والعلاقات الدولية للجامعة وأنشطتها الدولية والطلاب الوافدين والتصنيف الدولي.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة بيلاروسيا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بإتاحة هذا الكم الهائل من المعلومات عن الجامعة, ووعد بأن تصل لرؤساء الجامعات في بيلاروسيا, ودعا إلى تبادل الزيارات بين قيادات الجامعة ونظرائهم في جامعات بيلاروسيا لبحث آليات التعاون ووضع الاستراتيجيات للأنشطة المختلفة.