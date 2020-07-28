شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون التوسع فى التعليم الإلكترونى لمواجهة الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع أراء قرائه حول التوسع في برامج التعليم الإلكترونى لمواجهة الدروس الخصوصية في سؤال بعنوان : هل تؤيد التوسع فى برامج التعليم الإلكترونى بعد كورونا لمواجهة الدروس الخصوصية ؟

وجاءت النتيجة كالتالى: غالبية القراء بنسبة 82% أجابوا بـ " نعم " معلنين تأييدهم للتوسع في برامج التعليم الإلكترونى لمواجهة الدروس الخصوصية .

في حين أجاب 18 % من المشاركين في الاستطلاع بلا معلنين رفضهم للأمر.

وكانت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قد أكدت إن أزمة فيروس كورونا وما تم خلال الفترة الأخيرة من تعامل وزارة التربية والتعليم مع الأزمة سواء من خلال التوسع فى التعليم عن بُعد، والأساليب التكنولوجية الحديثة وغلق مراكز الدروس الخصوصية يؤكد أن هناك قدرة كبيرة فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل نهائى، والاعتماد على الوسائل الحديثة فى الحصول على المعلومات وتنمية القدرات، بالإضافة لطريقة وضع الامتحانات سيكون لها دور كبير فى القضاء على هذه الظاهرة التى تثقل كاهل المواطنين.

Advertisements

وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن البدائل التى طُرحت واعتماد الطلاب على أنفسهم أكبر دليل على القضاء نهائيا على ظاهرة الدروس الخصوصية، بالإضافة لتعديل طريقة وضع الأسئلة التى تعتمد على الفهم وليس إجابات نموذجية تعتمد على الفهم، متابعة:" حتى طريقة الامتحان عن طريق الكتاب المفتوح، حتى وإن كان هناك بعض الملاحظات سيتم تدارك هذه الملاحظات فى المستقبل، ولكن خوض التجربة فى حد ذاته يؤكد أن هناك جدية فى التعامل هذه الظاهرة".