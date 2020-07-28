شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: الرئيس السيسى يفتتح اليوم المدينة الصناعية بالروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المدينة الصناعية بالروبيكي صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسام راضى: الرئيس السيسى يفتتح اليوم المدينة الصناعية بالروبيكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.