إنفوجراف.. عدد المرشحين والمقاعد بكل دائرة فردية بانتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لعدد مرشحي الدوائر الفردية علي مستوي الـ27 دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لكل منها .

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