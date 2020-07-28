شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الكويتى: 2699 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 16 رحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتى، اليوم الثلاثاء، مغادرة 2699 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 16 رحلة جوية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت الأحد، مغادرة 1250 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنهم 625 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة على متنها 190 راكبا إلى الإسكندرية وأخرى على متنها 145 راكبا إلى أسيوط.