متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يفتتح اليوم المدينة الصناعية في الروبيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ): يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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