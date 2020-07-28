شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تستقبل قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى بعد تحذيرات الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، أرقام).

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية.. لتركيب الملصق الإلكترونى، وإستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص وذلك خلال المدة الزمنية المحددة لمدة ثلاثة أشهر والتى بدأت أمس الإثنين ويتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

يُشار إلى إنه عقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من إستخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.

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وتيسيراً على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء ولحين الانتهاء من المنظومة .

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.