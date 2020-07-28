التأمينات تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنبه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر أغسطس،، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية، مع تذليل اى عقبات تيسيرا على أصحاب المعاشات.وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وعن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري سيتم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من الخميس الماضى من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي على، ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم 26 و27 من منافذ الهيئة ومكاتب البريد،