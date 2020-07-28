وحدة دعم البحث العلمى بحلوان تنظم ورشة عمل المشروعات البحثية الممولة أون لاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "المشروعات البحثية الممولة" أون لاين، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى، ويأتى ذلك تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به وحدة دعم البحث العلمى فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بما يساهم فى رفع تصنيفات الجماعة محليا وعالميا. ويحاضر في الورشة الدكتور محمود المسلاوى الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان، مؤسس ومدير معمل الأبحاث اللاسلكية بجامعة حلوان وعضو مجلس ادارة مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة. Advertisements وقال الدكتور محمد القصاص، إن ورشة العمل تتضمن استعراض نداء أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأخير لبعض المشروعات القطاعية طبقاً لأولويات ما بعد كورونا" وذلك لثقل مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

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