شكرا لقرائتكم خبر عن أين يدفن طبيب الغلابة في البحيرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة، منذ قليل، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن عمر يناهز 76 عامًا.

وأعلن وليد مشالي، نجل الراحل، وفاة والده، موضحًا أنه سيتم دفن الجثمان بعد صلاة الظهر بمحافظة البحيرة.

وينتمى الدكتور محمد مشالى، الذى توفى نتيجة هبوط فى الدورة الدموية، إلى قرية ظُهر التمساح بمركز إيتاى البارود فى البحيرة.

وقرية ظهر التمساح بمركز إيتاى البارود، هى بلد الزميل الصحفى الشاب الراحل رضا غنيم.

وقال مصدر مقرب من الراحل، إنه شعر بتعب مفاجئ في الساعة العاشرة مساء الاثنين، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بها.

كان الراحل قد تعرض للدعيد من الشائعات حول وفاته مؤخرا، وخرج نجله وليد مشالي أكثر من مرة لنفي الخبر، إلا أنه أكده هذه المرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الدكتور محمد مشالي من مواليد محافظة البحيرة، لأب يعمل مدرس، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.

Advertisements

تخرج الراحل في كلية الطب قصر العيني، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وظل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته بـ5 جنيهات، وزادت إلى 10 جنيهات، وكثيرا ما يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء.

وأطلقت محافظة الغربية اسمه على أحد الشوارع في طنطا، وذلك بعد أن طالب سكان المحافظة بتكريمه.