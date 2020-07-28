شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعي دكتور الغلابة.. ومرتضى منصور يطلق اسمه على أحد منشآت النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الطبيب محمد عبدالغفار مشالي، الذي اشتهر بـ«طبيب الغلابة»، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وحصل مشالي على تقدير من مجلس إدارة نادي الزمالك وتم منحه العضوية الشرفية نظرا لانتمائه وعشقه للقلعه البيضاء.

وأعلن المجلس أن رئيس النادي سيكرم روح الراحل ويطلق اسمه على أحد منشآت النادي.

كان مشالي قد أكد اهتمامه بمتابعة الزمالك والانتماء له منذ طفولته وعشقه للراحل حمادة إمام.

وقال مشالي، خلال لقاء ببرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: «أشجع الأبيض منذ طفولتي وأتوجه بالشكر لمرتضى منصور رئيس النادي بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها بالقلعة البيضاء مؤخرا على الصعيد الإنشائي والرياضي».

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