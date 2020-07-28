شكرا لقرائتكم خبر عن نجل طبيب الغلابة: دفن جثمان والدي عقب صلاة الظهر في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة، منذ قليل، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن عمر يناهز 76 عامًا.

وأعلن وليد مشالي، نجل الراحل، وفاة والده، موضحًا أنه سيتم دفن الجثمان بعد صلاة الظهر بمحافظة البحيرة.

وقال مصدر مقرب من الراحل، إنه شعر بتعب مفاجئ في الساعة العاشرة مساء الاثنين، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بها.

كان الراحل قد تعرض للدعيد من الشائعات حول وفاته مؤخرا، وخرج نجله وليد مشالي أكثر من مرة لنفي الخبر، إلا أنه أكده هذه المرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الدكتور محمد مشالي من مواليد محافظة البحيرة، لأب يعمل مدرس، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.

تخرج الراحل في كلية الطب قصر العيني، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، وفي عام 1975 أفتتح عيادته الخاصة في طنطا، وظل لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته بـ5 جنيهات، وزادت إلى 10 جنيهات، وكثيرا ما يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء.

Advertisements

وأطلقت محافظة الغربية اسمه على أحد الشوارع في طنطا، وذلك بعد أن طالب سكان المحافظة بتكريمه.