تعرف على أماكن أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التعليم العالى الجدول الزمنى لامتحانات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات فى العام الجامعى 2020/2021، والمقرر أن تنطلق فى 8 أغسطس المقبل، على أن يتم التسجيل إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.
وفيما يلى يرصد " الخليج 365" الأماكن التي حددتها وزارة التعليم العالى لاداء اختبارات القدرات للطلبة الراغبين فى الالتحاق بكليات التربية الرياضية:
1- محافظات القاهرة والجيزة بنين تجرى اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم.
2- محافظات القاهرة والجيزة بنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة.
3- محافظة القليوبية بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم.
4- محافظات الإسكندرية والبحيرة عدا منطاق كوم حمادة ووادى النطرون ومديرية التحرير "بنين" تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير
5- محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة عدا مناطق كوم حمادة ووادى النطرون ومديرية التحرير" بنات" تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج.
6- محافظة مطروح بنين تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية للبنين بمطروح.
7- محافظة المنيا بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بالمنيا.
8- محافظة أسيوط بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بأسيوط.
9- محافظة الواد الجديد بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بالوادى الجديد.
10- محافظتى قنا والبحر الأحمر والأقصر بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بقنا.
11- محاظة سوهاج بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بسوهاج.
12- محافظة أسوان بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بأسوان.
13- محافظة الغربية بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بطنطا.
14- مدينة السادات وكوم حمادة ووادى النطرون ومديرية التحرير وأشمون ومنوف والشهداء بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بمدينة السادات.
15- محافظة المنوفية عدا مدينة السادات بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم.
16- محافظة الشرقية بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بالزقازيق.
17- محافظة دمياط بنين تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بنين.
18- محافظة بورسعيد بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية ببور سعيد.
19- محافظتى الإسماعيلية والسويس بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بالإسماعيلية .
20- محافظة كفر الشيخ بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بكفر الشيخ.
21- محافظة بنى سويف بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية ببنى سويف.
22- محافظة الفيوم بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية والرياضية بالفيوم.
23- محافظة الدقهلية بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصور.
24- محافظة دمياط بنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بنات المنصور.
25- شمال سيناء وجنوب سيناء بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بالعريش.
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