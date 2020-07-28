شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التعليم العالى الجدول الزمنى لامتحانات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات فى العام الجامعى 2020/2021، والمقرر أن تنطلق فى 8 أغسطس المقبل، على أن يتم التسجيل إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

وفيما يلى يرصد " الخليج 365" الأماكن التي حددتها وزارة التعليم العالى لاداء اختبارات القدرات للطلبة الراغبين فى الالتحاق بكليات التربية الرياضية:

1- محافظات القاهرة والجيزة بنين تجرى اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم.

2- محافظات القاهرة والجيزة بنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة.

3- محافظة القليوبية بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم.

4- محافظات الإسكندرية والبحيرة عدا منطاق كوم حمادة ووادى النطرون ومديرية التحرير "بنين" تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير

5- محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة عدا مناطق كوم حمادة ووادى النطرون ومديرية التحرير" بنات" تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج.

6- محافظة مطروح بنين تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية للبنين بمطروح.

7- محافظة المنيا بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بالمنيا.

8- محافظة أسيوط بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بأسيوط.

9- محافظة الواد الجديد بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بالوادى الجديد.

10- محافظتى قنا والبحر الأحمر والأقصر بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بقنا.

11- محاظة سوهاج بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بسوهاج.

12- محافظة أسوان بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بأسوان.

13- محافظة الغربية بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بطنطا.

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14- مدينة السادات وكوم حمادة ووادى النطرون ومديرية التحرير وأشمون ومنوف والشهداء بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بمدينة السادات.

15- محافظة المنوفية عدا مدينة السادات بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم.

16- محافظة الشرقية بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بالزقازيق.

17- محافظة دمياط بنين تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بنين.

18- محافظة بورسعيد بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية ببور سعيد.

19- محافظتى الإسماعيلية والسويس بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بالإسماعيلية .

20- محافظة كفر الشيخ بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بكفر الشيخ.

21- محافظة بنى سويف بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية ببنى سويف.

22- محافظة الفيوم بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية والرياضية بالفيوم.

23- محافظة الدقهلية بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصور.

24- محافظة دمياط بنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بنات المنصور.

25- شمال سيناء وجنوب سيناء بنين وبنات تجرى الاختبارات بكلية التربية الرياضية بالعريش.