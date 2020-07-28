شكرا لقرائتكم خبر عن للعمالة المصرية بالكويت.. اعرف حقوقك وواجباتك فى القانون الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تعرض مصرى مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية "صباح الأحمد" لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي، ينشر ”الخليج 365” لقرائه الحقوق والواجبات للعمالة المصرية كما أقرها القانون الكويتى.

- صدر القانون رقم 6/2010 فى شأن العمل فى القطاع الاهلى بدولة الكويت السارى العمل به اعتبارا من 21/2/2010

- أرسى القانون قواعد العدالة على أسس من الثقة بين العمال و أصحاب الأعمال

- نهج القانون نهجا قويما فى التوفيق بين حقوق و التزامات كل من طرفى العمل

- حدد القانون الجهة المختصة عند نشوب نزاع بين العامل و صاحب العمل

- أوجب القانون أن يسبق دعوى العامل أو المستحقين عنه أن يطلب من إدارة العمل المختصة تسوية النزاع بينه و بين صاحب العمل

- إن تعذر حل النزاع وديا أحالت إدارة العمل النزاع إلى المحكمة

- تستحق المرأة العاملة الحامل أجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازتها الأخرى لمدة سبعين يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها

- اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بعد اخطار الطرف الاخر

- يكون الاخطار قبل انهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى

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- قبل انتهاء العقد بشهر على الاقل بالنسبة للعمال الأخرين فاذا لم يراعى الطرف الذى انهى العقد مدة الاخطار فانه يلتزم بان يدفع للطرف الاخر بدل مهلة الاخطار مساوية لأجر العامل عن نفس المدة

- لصاحب العمل أن يعفى العامل عن العمل أثناء مهلة الاخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة مع ما يترتب على ذلك من أثار و بخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الاخطار

- للعامل الحق فى راحة إسبوعية مدفوعة الأجر و يجوز تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية و يتقاضى 50% على الأقل من أجره إضافة لأجره الأصلى و يعوض يوم راحته بيوم راحة اخر

- للعامل المصاب او المستحقين عنه الحق فى التعويض عن اصابة العمل او امراض المهنة طبقا للجدول الذى يصدر بقرار من الوزير

- للعامل الحق فى الحصول على مقابل نقدى لايام اجازاته السنوية المجمعه فى حالة انتهاء عقده.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلت مؤخرا مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري "وليد" الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".