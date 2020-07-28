شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب إعفاء بيت الزكاة من ضريبة القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضى فى المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، لإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، وتعديل السنة المالية لتكون وفقاً للسنة الميلادية بدلاً من العام الهجرى.

ويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع يخرج من اللجنة الدينية ويعرض على الجلسة العامة للمجلس ويناقش ويتم الموافقة عليه، وذلك على مدار مدة انعقاد المجلس خلال الخمسة أدوار انعقاد.

وشمل التعديل على "الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".

ونرصد فى ذلك أسباب الإعفاء :

- لتوجه الأموال التى تدفع لهذه الضريبة فى أعمال خير وكفالة حياة كريمة للفئات الأكثراحتياجا.

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-حتى يتثنى له صرف أموال الزكاة كاملة فى وجوهها المقررة شرعا وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية.

- استنادا لما أولاه الدستور اهتماما بالتكافل والتضامن الاجتماعى، وصولا لحياة كريمة للمواطن.

- نصت المادة "8" منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل .