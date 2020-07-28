شكرا لقرائتكم خبر عن "المهن الطبية" يقرر صرف معاشات أعضائه قبل موعدها بشهر بسبب العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد قرر صرف معاشات أعضاء نقاباته الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بدءا من اليوم الثلاثاء، قبل موعد صرفها بشهر والمقرر له منتصف أغسطس المقبل، وذلك مراعاة لظروف عيد الأضحى.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تلك الدفعة هى الأولى التى سيتم تطبيق قرار زيادة المعاشات من 800 جنيه إلى 900 جنيه بها، وفق قرار مجلس الاتحاد فى شهر مايو الماضى.

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كان قد قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، فى تصريحات سابقة، إنه تم صرف إعانات لحالات كورونا من أعضاء النقابات الأربعة "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، بإجمالى 507 مصاب بالفيروس، موضحا أنه تم صرف الإعانات لـ359 طبيب بشري، و106 صيدلى، و37 طبيب أسنان، و5 أطباء بيطريين، وذلك حتى تاريخ 30 يونيه 2020.

وكان قد أصدر اتحاد نقابات المهن الطبية، قرار بصرف دعم لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 20 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لشهداء النقابات الأربعة.