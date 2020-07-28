اللحظات الأولى من أمام منزل طبيب الغلابة بعد ساعات من إعلان وفاته.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” اللحظات الأولى من أمام منزل الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة، والذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء بعد رحله عطاء لسنوات طويلة.

وتسود حاله من الهدوء أمام منزل طبيب الغلابه بطنطا، ومن المقرر أن يؤدي صلاه الجنازة عليه عقب صلاة الظهر ودفنه بمقابر عائلته بمحافظة البحيرة.

كشف هاشم محمد مساعد الراحل الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة عن آخر وصية للفقيد قبل وفاته بأيام، مؤكداً أن الدكتور محمد مشالي كان دائما يحدثه بأنه بتمني أن يلقي ربه وهو واقفاً علي قدميه، وهو يخدم الغلابة المترددين على عيادته، مشيرا أن هذه الأمنية كان يطلبها من الله دائما وحقق الله له أمنيته التى طلبها.

وأضاف "هاشم" فى تصريحات خاصة، أن الدكتور محمد مشالى سخر وقته وعمره لخدمه الفقراء وكان ينفذ وصية والده الذي أوصاه بأن يكون عونا وسندا للفقراء طوال عمره.