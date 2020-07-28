شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقدم ورقة إرشادية لسن الأضحية و10 توصيات عند الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من الإرشادات والنصائح للمستهلك عند شراء خروف العيد منعا للغش، والسن المشروطة فى الأضحية طبقا لأحكام الشرع، طبقا لورقة إرشادية تقدمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

السن المشروطة فى الأضحية طبقا لأحكام الشرع:

- بالنسبة للضأن ما أتم ستة أشهر ودخل فى السابع إذا كان سمينا

- بالنسبة للماعز ما أتم سنة ودخل فى الثانية

- بالنسبة للبقر ما أتم سنتين وفى زماننا هذا يجوز التضحية بالعجول المعلوفة التى هى دون السنتين إذا كان وزنها يساوى وزن عجل رعوى أتم سنتين.

- بالنسبة للإبل خمس سنوات وداخل فى السادسة.

أولا: لا تشترى خروف العيد من الباعة الجائلين فقط يكون الشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص.

ثانيا: عليك بفحص الخروف فحصا ظاهريا للتأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو الذيل أو عوراء أو عرجاء أو ماشابه ذلك، أو يوجد جرح بالجسم أو طفيليات بالفروة.

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ثالثا: انتقى الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل ( مطأطأ الرأس ) أو الراقد ويلاحظ أثناء حركة الخروف أن قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.

رابع: انتبه ألا تكون هناك إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.

خامسا: افحص العينان بحيث تكون لامعة وملتحمة العين وردية اللون وتكون العين نظيفة وليس بها إفرازات أو إحمرار .

سادسا: افحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف ومتماسك لا يمكن نزعه بسهولة وأن يغطى البدن بالكامل ولا توجد به بثور أو قروح جلدية.

سابعا: افحص أسنان الخروف اللبنية ويفضل أن يكون السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.

ثامناً: اضغط بيدك على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه ( الامتلاء الغير طبيعى يكون غش بالملح)

تاسعا: اعرف حجم اللحم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الامساك بعظام الظهر ( المنطقة القطنية ) ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم .

عاشرا: ارفع لية الخروف لمعرفة حجمها ( يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف ) وملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال.