شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفي الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة، منذ قليل، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ومن المقرر أن يدفن في مقابر العائلة بطنطا.
وقال مصدر مقرب من الراحل، إنه شعر بتعب مفاجئ في الساعة العاشرة مساء الاثنين، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بها.
كان الراحل قد تعرض للدعيد من الشائعات حول وفاته مؤخرا، وخرج نجله وليد مشالي أكثر من مرة لنفي الخبر، إلا أنه لقي حتفه اليوم.
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