شكرا لقرائتكم خبر عن فودة يلتقي وفد «التعليم العالي» لمناقشة مشكلات جامعة الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الاثنين، وفداً من وزارة التعليم العالي المشرف على جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، خلال زيارتهم لفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ، حيث تم مناقشة وبحث بعض المشكلات المتعلقة بمقار الجامعة بالفروع الثلاث ومقترحات حلها.

وتم التنسيق تليفونيا مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرالتعليم العالي، على أن يراعي في التعيينات الإدارية أبناء جنوب سيناء بأسبقية متقدمة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع رؤساء مدن شرم الشيخ ورأس سدر وطور سيناء، لمناقشة بعض المشكلات والمقترحات استعدادا لافتتاح الجامعة.

وتعد جامعة الملك سلمان أول جامعة بجنوب سيناء، وتشمل مقرا رئيسي بطور سيناء، وفرعين بشرم الشيخ ورأس سدر، وستكون أول نواة حقيقيه لتنمية جنوب سيناء.