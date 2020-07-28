شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن بالدقهلية يصرخ: «فين الدكاترة ابني بيموت».. ومدير المستشفى: خرج بعد 45 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو استغاثة لأب من داخل استقبال مستشفى منية النصر، مؤكدا ان ابنه جاء في حادثة ومعه آخر ولا يوجد أطباء بالاستقبال لإنقاذ حياته، صارخا :«فين الدكاترة ابنى بيموت»، وتابع: «فين الصحة، واحد بيموت، ومفيش دكتور».

وعندما حاول الأمن منع التصوير، قال: «أنا بأصور اهو وأنا حر، مفيش حد هنا يا جدعان، أنا عاوز الدكتور سعد مكي، وكيل الوزارة، ييجى في واحد بيموت جوه».

من جانبه، قال الدكتور أحمد الدسوقي، مدير مستشفى منية النصر: اليوم وصل للمستشفى شابين أصيبا في حادث طريق بإصابات بسيطة وهما «عبدالوهاب. ش. ع، 26 سنة»، من مغاغة بمحافظة المنيا، والثاني «يحيى. م. ع»، من قرية ميت تمامة بمركز منية النصر، واستقبلتهما طبيبة الاستقبال، وبفحصهما تبين أن الحالتين في كامل الوعي والعلامات الحيوية جيدة وبهما جروح بسيطة في الأنف والجانب الأيسر وتم استدعاء طبيب العظام وطلب عمل أشعة عادية لهما».

وأضاف: «تم اتخاذ الاحتياطات الوقائية لمنع نقل العدوى بكورونا وتطهير الأشعة، وأثناء انتظار عمل الأشعة استغل البعض الموقف ونشر الرعب في الاستقبال وقاموا بالتصوير».

وتابع: «مع ذلك استمر الأطباء في عملهم وتم تقديم العلاج اللازم لهم والإجراءات الطبية اللازمة واستمرا في المستشفى لمدة 45 دقيقة فقط، من الساعة الواحدة و45 دقيقة إلى الساعة الثانية و30 دقيقة، وذلك مدون في سجلات المستشفى وتم خروجهما من المستشفى في حالة جيدة بعد تلقى العلاج اللازم».

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