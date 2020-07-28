شكرا لقرائتكم خبر عن ٣٠٪ زيادة مبيعات محلات بيع اللحوم واستقرار الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مصائب قوم عند قوم فوائد» قول مأثور وجد صدى فى الواقع مع تجار اللحوم وأصحاب محلات الجزارة.. مع انتشار جائحة كورونا وإغلاق المطاعم والمحلات فترات طويلة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء المستجد سجلت مبيعات معظم محلات بيع اللحوم زيادة تصل إلى ٣٠٪ قياسا على نفس الفترة من العام السابق ، بحسب حسن سلامة تاجر لحوم شهير بمدينة نصر.

نصب شوادر بيع اللحمة فى شوارع الإسكندرية استعداداً لعيد الأضحى المبارك

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك شهدت المجازر ومحلات بيع اللحوم انتعاشة متوسطة بحسب مصادر فى الغرفة التجارية.

فقد سجلت أسعار اللحوم الكندوز هذا الأسبوع ١٣٠ -١٥٠ جنيها وتتفاوت الأسعار حسب كل منطقة.

نصب شوادر بيع اللحمة فى شوارع الإسكندرية استعداداً لعيد الأضحى المبارك

وجاءت محافظات بورسعيد والسويس والبحر الأحمر الأعلى سعرا فى بيع اللحوم.

نصب شوادر بيع اللحمة فى شوارع الإسكندرية استعداداً لعيد الأضحى المبارك

وفي سياق متصل أعلن محافظة الجيزة أحمد راشد إن مديرية الطب البيطرى انتهت من تجهيز 23 مجزرا على مستوى المحافظة، ورفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحى بالمجان فى المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به.

نصب شوادر بيع اللحمة فى شوارع الإسكندرية استعداداً لعيد الأضحى المبارك

عدسة «المصرى اليوم» قامت بجولة بعدد من المجازر ومحلات بيع اللحوم بالإسكندرية ورصدت إقبالا متوسطا على شراء اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى.

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