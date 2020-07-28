شكرا لقرائتكم خبر عن «الشفاء 4 أضعاف الإصابة».. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء خروج 50 حالة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا في البحيرة من مستشفيات العزل والإحالة، وخروجهم إلى منازلهم، ليرتفع إجمالى المتعافين بالمحافظة إلى 4830 حالة حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر بمديرية الصحة بالبحيرة، إصابة 13 حالة جديدة من بين 22 حالة مشتبه بإصابتهم بالفيروس بعد إجراء المسحات لهم، وبينهم 5 مصابين في دمنهور وحالتين في كل من مركزى المحمودية وأبو المطامير وحالة وحيدة بكل من مراكز كوم حمادة وشبراخيت والدلنجات وكفر الدوار.

وأشار الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى وجود ارتفاع ملحوظ في نسب الشفاء من فيروس كورونا في البحيرة، وانخفاض معدلات الإصابات والوفيات بسبب الفيروس في المحافظة.