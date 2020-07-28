شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إزالات فورية للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 6 إزالات فورية لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مركزي دمنهور وأبوحمص بمساحة إجمالية تبلغ 1523 مترًا مربعًا، ضمن حملات الموجة 16 لإزالة التعديات على الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص تعديات بالبناء على قطعة أرض مساحتها 96 مترًا مربعًا بقرية دمسنا التابعة للمركز، كما تم تنفيذ 5 قرارات إزالة للتعديات على قطعة أرض مساحتها 1427 مترًا مربعًا بقرية منشية حمور التابعة لمجلس قرية زاوية غزال بمركز دمنهور.

إزالة فورية للتعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى البحيرة

إزالة فورية للتعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى البحيرة

إزالة فورية للتعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى البحيرة

إزالة فورية للتعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى البحيرة

إزالة فورية للتعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى البحيرة

إزالة فورية للتعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى البحيرة

إزالة فورية للتعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى البحيرة

إزالة فورية للتعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى البحيرة