شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 50 ألف سيارة للغاز الطبيعى..تفاصيل مستهدفات قطاع الغاز بخطة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمد قطاع البترول أهميته من كونه الركيزة الأساسية لضمان التنمية المسـتدامة، فهو الـمصـدر الرئيسي للطـاقـة، وتقع عليـه مسئولية تـأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، بالإضافة إلى تعزيز الميزان التجارى من خلال تنمية صادراتها للأسواق الخارجية.

وُتفيـد تقارير متابعـة الأداء الاقتصـادى أن قطاع البترول حقق إنجـازات ملموسـة في الأعوام القليلة الماضية، سواء على صعيد البحث والاستخراج أو الإنتاج أو التصدير، حيث زادت الاكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر المتوسط والدلتا وخليج السويس، وحدثت طفرة في اكتشافات حقول الغاز الطبيعي، و خاصة حقل "ظهر" بمنطقة شــــرق البحر الُمتوسط، والذي يتحقق معه الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي، وُيهّيئها لتتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.

الاستمرار في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وخاصة بالمحافظات الأكثر احتياجا لتقليل متاعب المواطنين في الحصول على أسطوانة البوتاجاز.

ومن المستهدف بخطة عام 2021/20 توصيل الغاز الطبيعي إلى ما يلي:

1.2مليون وحدة سكنية بتكلفة إجمالية حوالي 4.7 مليار جنيه.

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إنشاء وتطوير محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

زيادة عدد مراكز تحويل الســـيارات لتعمل بالغاز الطبيعي.

تيسير إجراءات عمليات التحويل على المواطنين لاستخدام الغاز والاستفادة من انخفاض سـعره، فضلا عن مزاياه البيئية، ولذا من المستهدف إنشاء عـدد 36 محطـة تموين بالغـاز الطبيعي، و6 مراكز تحويـل السـيارات بالغـاز، تحويل عـدد 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.