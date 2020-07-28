شكرا لقرائتكم خبر عن 9 كليات بجامعة القاهرة تواصل اليوم امتحانات طلاب السنوات النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل جامعة القاهرة امتحان طلاب السنوات النهائية، اليوم الثلاثاء، حيث يؤدى طلاب 9 كليات امتحانات، وهم الهندسة والحاسبات ودار العلوم وإعلام والآداب وبيطرى وطب والتربية وعلاج طبيعى، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويتابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء الكليات سير عملية الامتحانات بالجامعة يوميًا للإطمئنان على عدم حدوث أي مشكلات من أي نوع، حيث أشرف على عملية التنسيق بين جداول الكليات لتفادي الكثافات وتفادي إجراء الامتحانات في خيام وهو الأمر الذي نجحت جامعة القاهرة في القضاء عليه منذ أكثر من 3 سنوات.

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وكان الدكتور محمد الخشت، أكد على عمداء الكليات ضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب، وتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وتنظيم سير الامتحانات في الكليات بما يحقق الإنسيابية والتباعد، والوقاية من العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأعلنت جامعة القاهرة ، أن خطة الجامعة نجحت على مدار الأسبوعين الماضيين منذ بدء الامتحانات السبت 11 يوليو، في تقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وتنظيم سير الامتحانات في الكليات بما يحقق الإنسيابية والتباعد، والوقاية من العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث أشرف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على عملية التنسيق بين جداول الكليات بنفسه لتفادي الكثافات وتفادي إجراء الامتحانات في خيام وهو الأمر الذي نجحت جامعة القاهرة في القضاء عليه منذ أكثر من 3 سنوات.