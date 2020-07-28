للعاملين في الخارج.. كيف تحجز شقة في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

منذ أن بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات حجز 2271 وحدة ضمن مشروعات: "دار مصر– سكن مصر– جنة"، يتسائل المصريين العاملين بالخارج عن كيفية التقدم وتجهيز الاوراق المطلوبة للحجز.

وتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصري، بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو– العاشر من رمضان– السادات– حدائق أكتوبر)، ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100- 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع جنة، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر– العبور– دمياط الجديدة– الشيخ زايد)، كما يتم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة- المنيا الجديدة– غرب قنا– ناصر غرب أسيوط– القاهرة الجديدة)، ويستمر التقديم حتى 20 أغسطس المقبل.

ويشترط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على المصريين العاملين في الخارج الراغبين في التقديم بالمشروعات الثلاثة، تقديم ورق يثبت صافي الدخل الشهري وموثق من القنصلية المصرية.

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ويتم التقدم والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، وملء وتوقيع استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط، والرفاق صورة إثبات الشخصية.

كما يتم تقديم شهادة بإثبات الدخل الشهري التي تم توثيقها من القنصلية، وبتم إضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل، كما يتم ارفاق صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

ويمكن اتباع الفيديو التالي لمعرفة كيفية انشاء حساب على الموقع وإرفاق المستندات المطلوبة: