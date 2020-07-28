شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد الفنانة علوية جميل يروي كواليس أحداث «عمارة الشربتلي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس يسري تيناوي، حفيد الفنان علوية جميل وأحد قاطني العقار رقم 17 شارع البرازيل بحي الزمالك والمشهور بعقار الشربتلي، إنه يقدر التحركات السريعة من وزارة النقل وسط حالة القلق من السكان.

وأضاف تيناوي، في تقرير مصور مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه يعيش في العقار منذ أن كان سنه 3 سنوات.

وروى تيناوي ما حدث مؤكدا أنه فوجئ بأصوات صباحا تقول إن العقار سينهار، ما أحدث حالة من القلق والخوف، مضيفا أنه نزل من العقار بصحبة زوجته، وتوجه إلى منزل خاص بأحد معارفه مؤكدا خوفه من مستقبل العمارة.