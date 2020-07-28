شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: غلق وتشميع 5 كافيهات و محلين بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن غلق وتشميع محلين و5 كافيهات ورفع إشغالات كافيهات، لتعديها على حرم الطريق العام بمدينة طنطا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا مساء، الاثنين، بمدينة طنطا.

وأصدر محافظ الغربية، تعليماته لرئيسي حي أول وثان طنطا برفع القمامة الموجودة بالشوارع أولا بأول، حفاظا على صحة المواطنين، ورفع كفاءة الطرق والشوارع.