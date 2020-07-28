شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: غلق وتشميع 5 كافيهات و محلين بطنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن غلق وتشميع محلين و5 كافيهات ورفع إشغالات كافيهات، لتعديها على حرم الطريق العام بمدينة طنطا.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا مساء، الاثنين، بمدينة طنطا.
وأصدر محافظ الغربية، تعليماته لرئيسي حي أول وثان طنطا برفع القمامة الموجودة بالشوارع أولا بأول، حفاظا على صحة المواطنين، ورفع كفاءة الطرق والشوارع.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,482
-
تعافي
34,838
-
وفيات
4,652
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الغربية: غلق وتشميع 5 كافيهات و محلين بطنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.