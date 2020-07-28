شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: وقف إجازات الأطباء والتمريض خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة اعتباراً من يوم 29 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل نهاية الاحتفال بعيد الأضحى، مؤكدا استمرار رفع درجة الاستعداد بشأن فيروس «كورونا».

وقال «الطباخ» إنه تم منع كل الإجازات وإجازات مديري المستشفيات ونوابهم وضرورة تواجدهم بالعمل طوال أيام العيد، للاستعداد التام للتعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة خطة المديرية خلال أيام العيد تتمثل في مضاعفة أعداد الأطقم العاملة طوال 24 ساعة من الأطباء والتمريض وباقي العاملين بأقسام الطوارئ مع زيادة عدد الاستشاريين والأخصائيين، خاصة في تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة وزيادة عدد أسرة الطوارئ عن طريق توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية مع وجود أطباء وتمريض مدربين على أعمال الإنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة.

واطمأن «الطباخ» على توافر الأدوية والمستلزمات بكميات إضافية في كل مستشفى مع تواجد صيدلي على مدار 24 ساعة لإمداد المستشفيات ومستشفيات العزل والحجر بالأدوية والمستلزمات عند الضرورة وكذا توافر أكياس الدم من الفصائل المختلفة ومشتقاته بكميات مناسبة وأسطوانات الأكسجين وتوافر الإنارة البديلة ومستلزمات التشغيل بكفاءة عالية.