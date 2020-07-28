شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى البكينى والبوركينى مين صح وإيه أخطر من الإتينين ؟؟ / سيلفى تيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الخليج 365 حلقة جديدة من البرنامج الاسبوعى سيلفى تيوب والتى تتناول الأزمة التى دارت بسبب المايوه البركينى فى أحد المناطق، وناقش البرنامج أن هذه الأزمة متجددة مع كل صيف وأن كلا مجتمعى البكينى والبركينى بعضهم ينظر للأخر على أنه أقل منه.

ويناقش البرنامج الحلول المقترحة لمثل هذه الأزمات والتى فى الواقع لا تعتبر مشاكل فعلية فهناك الكثير من الأشياء يجب الخوف منها أكثر من نوع المايوه فعلى سبيل المثال التبول فى حمامات السباحة خطر على الأشخاص الموجودين بها لأنه يفرز مادتين خطيرتين أقلها تسبب إحمرارا فى العين والأخر تم إستخدامها كسلاح كيميائى فى الحرب العالمية الأولى.

سيلفى تيوب برمنامج ساخر يناقش القضاية الإجتماعية والسياسية يوم الإثنين من كل أسبوع يقدمه الزميل أسامة طلعت.