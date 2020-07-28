شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرشدين السياحيين تُعيد فتح مقرها اليوم بعد غلقه أسبوعين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إعادة فتح مقر النقابة العامة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء أعمال التطهير والتعقيم له كإجراء احترازى، مشيرا إلى أن استمرار العمل بالمقر خلال يومى الثلاثاء والأربعاء، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى، من يوم الخميس المقبل، وحتى يوم الأثنين 3 أغسطس 2020.

وأوضح النحلة، أن الثلاثاء 4 أغسطس 2020، تبدأ النقابة استقبال أعضائها لتقديم كافة الخدمات لهم.

Advertisements

وكانت النقابة العامة المرشدين السياحيين، قد قررت تعليق العمل كإجراء وقائي واحترازي بمقر النقابة العامة، بداية من الأحد الموافق 13 يوليو 2020، وحتى انتهاء الدراسة للموقف بمنتهى الدقة، نظرا لما تردد عن وجود اشتباه فى حالة كورونا في أحد العاملين بمقر النقابة العامة، وذلك حرصا على سلامة المرشدين السياحيين المترددين على مقر النقابة وفريق العمل بها.

وطالبت كافة أعضائها عدم التوجه الى مقر النقابة العامة للحصول على أى خدمات وحال احتياج أی مرشد لأی خدمات نقابية التوجه إلى المقر الفرعي بالجيزة وعنوانه 6 ش الشيخ الشعراوي أعلى نفق اللبينى، بمواعيد عمل من الأحد إلى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وكان قد خاطب حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، لطلب استثناء المرشدين السياحيين من قانون ضريبة القيمة المضافة في تعديلاته الجديدة، وذلك لدعم الاستقرار العائلي ولتحمل مصاعب الحياة الأخرى التي يواجهونها نتيجة انقطاع الدخل وتوقفه تماما، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.