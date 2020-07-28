شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيقات على موبايلك هتخليك تقضي إجازة عيد سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج Tech 7 الذي يذاع عبر الخليج 365 ويقدمه الزميل تامر إمام، مجموعة من التطبيقات المتاحة على موبايلك والتي تساعدك على قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويتجه بعض المواطنين لقضاء إجازة العيد مع الأهل والأقارب، وهؤلاء يحتاجون للسفر في الغالب عن طريق القطارات، وبالتالي يمكنهم تحميل تطبيق سكك حديد مصر.

تطبيق سكك حديد مصر مفيد جدًا ويساعدك في التعرف على مواعيد القطارات، وإتاحة حجز التذاكر والدرجة التي تريد السفر عليها، بجانب إمكانية البحث بسهولة واستقبال التنبيهات في حالة وجود أي تعديل على موعد القطار، كل هذا من خلال موبايلك ودون تكبد معاناة الذهاب لمحطة القطار من أجل الحجز.

والبعض يكون حريصا كل عام على الأضحية، ويمكنهم تحميل تطبيق "أحكام الأضحية"

الذي يفيد جدا في معرفة أحكام الأضحية وطقوس التوزيع، والإجابة عن أسئلة هامة مثل تعريف الأضحية، حكم الأضحية، وقت الأضحية، على من تجب الأضحية.

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أما بعض الشباب الذين يفضلون جمع الأصدقاء والذهاب للتنزه في السينما على سبيل المثال، فيمكنهم تحميل تطبيق Cinema Guide‏ الذي يتيح معرفة مكان أقرب سينما ومعرفة الأفلام المعروضة في دور السينما، بالإضافة للحصول على مواعيد الحفلات ومشاهدة ملخص للأفلام وتقييمها.

في حين يتجه البعض للسفر من اجل قضاء إجازة العيد، وهنا يأتي دور تطبيق PackPoint الذي يمكنك من خلاله كتابة اسم المدينة التي تسافر إليها والغرض من السفر، ويقوم التطبيق باقتراح بعض الأدوات الهامة التي يجب عليك اصطحابها في شنطة السفر.

كذلك يستطيع المسافرون الدخول إلى مواقع حجز الطيران والفنادق أونلاين بكل سهولة وبأسعار أقل.

أما هؤلاء الذين اعتادوا على النزول للمحلات من أجل شراء ملابس العيد، فالآن يمكنهم المكوث بالمنزل واللجوء لتطبيقات التسوق الإلكتروني من أجل اختيار ما يريدون شرائه.

أما الذين يبحثون عن رسائل تهنئة لإرسالها مجانا لأصدقائهم وأقاربهم، فيمكنهم البحث داخل متجر التطبيقات عن كلمة "عيد الأضحى" وسوف تظهر قائمة كبيرة من التطبيقات التي تحتوي على صور ورسائل معايدة متنوعة.