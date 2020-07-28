شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر.. شاهد الحجاج فى المسجد الحرام قبل 92 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في فيديو مدته دقيقة و38 ثانية، نشرت دارة الملك عبد العزيز، عبر حسابها بموقع توتير، لقطات نادرة للحج فى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 92 عاما.

دارة الملك عبد العزيز، علقت قائلة: "هل تود مشاهدة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل(92) عاما، فهل سبق وأن رأيت موكب الملك عبدالعزيز وهو يدخل مكة التوثيق الإندونيسي لإحدى رحلات الحج يتيح لك ذلك حيث حركة الناس والعمارة وحياة الناس أثناء الحج".

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بين الحين والأخر يتم نشر لقطات نادرة، والتي كان آخرها لقطات نادرة لوسائل النقل القديمة التي كانت تستخدم في نقل الحجيج من العاصمة الرياض حتى مكة المكرمة، والتي ترصد التسلسل التاريخى لاستخدام المركبات بأنواعها المختلفة، حيث تبقى شاهده على التطور التي قامت به المملكة العربية السعودية في القرن الحالي من وسائل نقل مريحة.

الفيديو احتوى على تسلسل تاريخى للاستخدام وسائل النقل قديما في موسم الحج التي تقلت حجاج العاصمة الرياض إلى مكة المكرمة، وعلقت دارة الملك عبد العزيز، قائلة :"الحَمَّالي أبو خشب والحمالي أبو طابقين والهاف من أوائل السيارات التي نقلت حجاج الرياض وقراها قديماً..فماهي نقاط تجمع الحجاج(البراحات)في العاصمة؟ سافر مع دارة الملك عبدالعزيز عبر هذا التوثيقي إلى مكة المكرم .. عش تجربة الأجداد! ".

دارة الملك عبد العزيز، مؤسسة ثقافية في المملكة العربية السعودية، أنشئت لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، كما توثق العديد من الأحداث التاريخية التي تشهدها السعودية خلال الحقبة الماضية.