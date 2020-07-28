شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة تلفزيون الخليج 365 الرياضية: الأهلى ثالث الأندية عالمياً تتويجاً بالبطولات والزمالك الــ21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تلفزيون الخليج 365 لأهم الأخبار الرياضية على الساحتين المحلية والعالمية أعدها الزميل محمد محسوب، وقدمها الزميلين رغدة بكر وهشام عبدالتواب.

واستعرض تلفزيون الخليج 365 خلال النشرة:

قرر مسئولو اتحاد الكرة تفعيل قرار تقليص اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل ، بعد تأجيل القرار، حيث كان من المقرر تفعيله الموسم المقبل بناءً على الاتفاق مع الأندية إلا أنه بعد التشاور مع الأندية مؤخرا تبين أن جميعهم لن يستطيع تسويق لاعبيه الأجانب ما يعرضهم لخسائر مالية فادحة لذا تم التراجع عن القرار للموسم المقبل.

كما كشف لاتحاد أنه سيتم اختيار رجل المباراة فى مباريات الدورى بداية من الموسم المقبل ، ولن يتم تطبيقه خلال الموسم الجارى المقرر استئنافه يوم 6 أغسطس المقبل.

ومن أخبار النادي الزمالك أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك حضور أكثر من 30 ألف عضو عامل للجمعية العمومية بنادي الزمالك على مدار يومي الأحد والاثنين، رغم انتشار فيروس كورونا والطقس الحار.

ووجه رئيس الزمالك في تصريحات للجمعية العمومية الشكر لكل الأعضاء الذين سجلوا الحضور، مؤكداً أنهم أثبتوا أن نادي الزمالك نادي محترم ديمقراطي يمنح أعضاءه الحق في ممارسة حقهم القانوني.

ومن الزمالك أيضاً وتأكيداً لليوم السابع أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادي ، أن الإدارة تتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للترتيب لمباراتي نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وستكون مباراة الذهاب يوم 25 سبتمبر والعودة يوم 2 أكتوبر.

وتأتي تصريحات عضو مجلس الزمالك تأكيدًا لما نشره ”الخليج 365” في 20 يوليو الجاري عن تواصل الزمالك مع مسئولي "كاف" وأنهم تلقوا تأكيدات بإقامة لقائي الذهاب والعودة في نفس الموعد الذي ذكره "أنور".

ومن أخبار النادي الاهلى بالنشرة حيث اتفق مسئولو الأهلى مع مروان محسن مهاجم الفريق على تمديد عقده لمدة 3 مواسم، ورفع جهاز الكرة بالأهلى تقريراً للجنة التخطيط للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد اللاعب ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى المقبل، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وأكد محسن أنه يتمنى حصد لقب الهداف محلياً وأفريقياً والحفاظ على بطولة الدورى.

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وتناول النشرة احتلال النادى الأهلى المركز الثالث فى قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات فى العالم، رغم عدم انتهاء منافسات الدورى المصرى.

وكشف موقع "جول" العالمى أن نادى ناسيونال مونتيفيديو بطل أوروجواى جاء فى صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولات برصيد 146 بطولة، فيما احتل نادى بنيارول الأوروجويانى المركز الثانى برصيد 127 بطولة، وجاء الأهلى فى المركز الثالث برصيد 116 بطولة تضم 96 بطولة محلية و20 قارية، فيما جاء الزمالك فى المركز الـواحد وعشرون برصيد 58 بطولة تضم 45 لقبا محليا و13 أفريقيا.

فيما أعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، توليه منصب المدير الفني لفريق النجوم خلال الفترة الحالية لقيادة الفريق فى دوري القسم الثانى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وطالب عبدالملك الدعاء له في الخطوة الجديدة التي يخطوها في حياته في عالم الرياضة.

وإلى أخبار الرياضة العالمية كشفت تقارير صحفية عن وضع نادى أولمبياكوس اليونانى المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى ضمن قائمة أولوياته للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقالت صحيفة "SDNA" اليونانية، إن أولمبياكوس سوف يلجأ للتفاوض مع الأهلي لضم أزارو إذا فشلت المفاوضات بين أولمبياكوس وسبورتنج براجا البرتغالي حول بقاء أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق الحالى.

وانتهت النشرة بخبر عن لاعب منتخبنا الوطني محمد النني حيث اختاره موقع "هوسكورد" العالمي، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، فى التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة بمسابقة الدوري التركي.

وسجل النني هدفاً في فوز بشكتاش على جينتشلاربيرليجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري التركي، حيث سجل اللاعب المصري الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.