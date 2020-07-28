شكرا لقرائتكم خبر عن توابيت ملكية تنتظر المومياوات..تفاصيل الموكب الملكى من التحرير لمتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة السياحة والاثار على انهاء الاستعدادات لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير للمتحف القومى للحضارة، في موكب مهيب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفى إطار ذلك استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط 17 تابوتا ملكيا لترميمها وتجهيزها للعرض استعدادا لاستقبال المومياوات الملكية عند نقلها.

و قام فريق الترميم بأعمال التنظيف والترميم الأولي للتوابيت قبل التغليف، حيث أن عملية التغليف والنقل تمت على أعلى قدر من الكفاءة وطبقا للمعايير العلمية المتبعة في تغليف ونقل الآثار .

وإليك أهم المعلومات عن التوابيت الملكية:

1 - تابوت الملك سقنن رع تا عا الثاني يخص قائد حرب التحرير، توفي أثناء كفاحه ضد الغزاة الهكسوس الذين تمكنوا من احتلال مصر في عصر الانتقال الثاني، ونجح إبنه الملك أحمس فى طرد الهكسوس من مصر، وهو يرجع إلى عصر الأسرة 17 والتابوت مصنوع من خشب الأرز وعثر عليه في خبيئة الدير البحرى عام 1881.

2 - وتابوت الملكة أحمس نفرتارى زوجة الملك أحمس يبلغ ارتفاعة 378 سم. عثر عليه في خبيئة الدير البحرى عام 1881.

3 - تابوت بادي آمون تم إستخدامه ليحوى مومياء ست كامس، عثر عليه في خبيئة الدير البحرى عام 1881.

Advertisements

4 - تابوت الملك أمنحوتب الأول ابن الملك أحمس الأول وخليفته على العرش، يرجع إلى عصر الأسرة 18، عثر عليه في خبيئة الدير البحري عام 1881.

5 - تابوت الملكة مريت آمون وتعرف أيضا باسم أحمس - مريت آمون. يعتقد أنها إبنة الملك سقنن رع تاعا الثاني وهي زوجة أمنحوتب الأول. عثر على مقبرتها محفورة في الصخر في منطقة الدير البحري.

6 - تابوت الملك تحتمس الثانى فهو زوج الملكة حتشبسوت ووالد الملك تحتمس الثالث من زوجة ثانوية تدعى إيزيس. حكم مصر قرابة 14 سنة، عثر عليه في خبيئة الدير البحري.

7 - تابوت الملك المحارب العظيم تحتمس الثالث حكم مصر 54 عاما، وأصبحت مصر في عصره قوة عظمى أمتد نفوذها من بلاد الرافدين شمالا وحتى الشلال الرابع جنوبا. عثر عليه في خبيئة الدير البحرى عام 1881.

8 - تابوت الملك رمسيس الثاني وهو ثالث ملوك الأسرة التاسعة عشر. تولى الحكم بعد وفاه أبيه الملك "سيتي الأول". ويُعتبر رمسيس الثاني من أعظم ملوك العالم القديم. كانت فترة حكمه من أكثر فترات القوة والأزدهار في تاريخ مصر القديمة، حيث شهدت مصر إنتصارات عسكرية هامة وتأمين هائل للحدود. يرجع إلى عصر الأسرة 19 (حوالى1279-1213ق.م)، عثر عليه في خبيئة الدير البحرى 1881.

9 - تابوت الملك رمسيس الثالث آخر فراعنة مصر العظام أشتهر بحروبه ضد الغزاة النازحين من شعوب البحر ونجاحه في إبعاد خطرهم. يرجع إلى عصر الأسرة 20 ( حوالي 1183-1152 ق.م ) عثر عليه في خبيئة الدير البحرى1881.