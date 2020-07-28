شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم تريندات تويتر: مثيرة للسخرية وغير عادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائمة التريندات التي توضح الموضوعات الأكثر تداولا بموقع تويتر، موضحا أن هناك الكثير منها ليس جيدا وأن ذلك غير قانونى وبالطبع غير عادل ومثيرة للسخرية.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:"من المثير للاشمئزاز مشاهدة ما يسمى بـ "التريند" على تويتر، حيث هناك الكثير من التريندات التي تدور حولى، وليست جيدة أبدًا، إنهم يبحثون عن أي شيء يمكنهم العثور عليه ويجعلونه سيئًا قدر الإمكان ويفجرونه.. إنه أمر مثير للسخرية حقا ، وغير قانوني ، وبالطبع غير عادل!"

ترامب تويتر

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وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمحاكمة ومقاضاة الإناركيين والمحرضين والمتظاهرين الذين قاموا بأعمال شغب وإتلاف المحكمة الفيدرالية في مدينة بورتلاند التي شهدت مظاهرات خلال اليومين الماضيين.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:" سيتم مقاضاة الأناركيين أو المحرضين أو المتظاهرين الذين يقومون بتخريب أو إتلاف محكمتنا الفيدرالية في بورتلاند، أو أي مبان اتحادية في أي من مدننا أو ولاياتنا بموجب قانون التماثيل والمعالم الذي أعيد إصداره مؤخرًا. لا تفعلوا ذلك".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن أن الحكومة الأمريكية منحت فوجي عقد قيمته 265 مليون دولار لتوسيع قدرة تصنيع لقاحات كورونا.

وقال ترامب إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية منحت العقد إلى مركز الابتكار Fujifilm Texas A&M في كوليج ستيشن ، تكساس وقال: "أنا فخور بأن أعلن اليوم أننا قد وقعنا عقد بقيمة 265 مليون دولار مع مركز الابتكار Fujifilm Texas A&M وهو المكان المناسب تمامًا لتوسيع قدرات تصنيع اللقاحات بشكل كبير".

وبحسب آخر الاحصائيات حتى يوم الاثنين أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 4.2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ، مع ما لا يقل عن 146900 حالة وفاة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز