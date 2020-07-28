ننشر أسماء مرشحى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن قبول 4 قوائم فقط فى الأربعة دوائر المخصصة لنظام القوائم لانتخابات مجلس الشيوخ والتى تضمنت أسماء المرشحين الأصليين والاحتياطيين. وقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات 4 قوائم اثنين مخصص لها 15 مقعدا واثنين مخصص لها 35 مقعدا ليصبح إجمالى عدد المرشحين الأصليين فى القوائم الأربعة 100 مرشحا بجانب 100 آخرين من الاحتياطيين. وجاءت القوائم الأربعة تحت مسمى قائمة من أجل مصر . وجاءت القوائم الأربعة تحت مسمى قائمة من أجل مصر .

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