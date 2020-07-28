شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تُشغل قطار خاص لأهالى النوبة ينطلق من القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطار خاص لأهالى النوبة، على أن يقوم من محطة القاهرة غدا الأربعاء الساعة 3 عصرا ليصل محطة أسوان 4.15 فجرا.

كما قررت السكة الحديد تشغيل قطار للاتحاد النوعى يتحرك من محطة القاهرة 11:25 مساءً ليصل محطة أسوان 12:30 ظهرًا، وقطار الجعافرة يتحرك من محطة الإسكندرية 2:45 ظهرًا ليصل محطة اسوان 7:45 صباحًا، وقطارنادى أبو الريش يتحرك من محطة الإسكندرية 12.45 ظهرا .

وكانت هيئة السكة الحديد بدأت تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى منذ السبت الماضى، وذلك بجانب قطارات جداول التشغيل اليومى الطبيعية، مع إتاحة مقاعدها للحجز قبل السفر ب 24 ساعة فقط.

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والقطارات الإضافية التي يتم الدفع بهاد تعمل على خطوط الصعيد فقط، كما أن قواعد حجز مقاعد هذه القطارات هى نفس القواعد المعمول بها كل عام، حيث يتم حجزها بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، كما يتم إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، حيث قاصر الحجز على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

وتشمل جداول التشغيل للقطارات الإضافية قبل عيد الأضحى تشغيل 8 قطارات مكيفة بينهم 4 ذهاب و4 عودة و4 قطارات عادية تقوم برحلات يومية.