شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توريد 7 مليون و500 ألف كمامة قماش لطرحها على البطاقات التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الشركات المنتجة لكمامات القماش توريد الكمامات لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين، لتوزيعها على بقالين التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه فى إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد.



وقامت الشركات المنتجة بتوريد ما يقرب من 7 مليون و500 ألف كمامة قماش حتى الآن، حيث يتم توريد الكمامات المتعاقد عليها بشكل مستمر وفقا لمعدلات انتاج الشركات، وتم توريد الكمامات فى العديد من المحافظات بمناطق الوجه القبلي والبحرى، كما سيتم توريد الكمامات بشكل مستمر، وذلك وفقا لمعدلات إنتاج الشركات.



ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة مهمتها للمرور الدورى والميداني على المخازن التابعة لشركات الجملة للتأكد من تطابق المواصفات الفنية بين ما هو مورد وببن ما هو متعاقد عليه، لافتا الى أن الأسعار التى تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائى كما تم الاتفاق على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر 6 جنيه التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التمويني

وتقوم الشركات المنتجة بتوريد كمامات القماش بحيث تكون كل كمامة فى كيس بلاستيك مغلق وداخله أيضا إرشادات الاستعمال وأيضا المواصفات الفنية للكمامة، كما يوجد على الإرشادات "لوجو" وزارة التموين، وذلك حتى يستطيع المواطن معرفة الكمامة المعتمدة والمقرر صرفها على البطاقات دون غيرها منعا للتلاعب من قبل المنافذ أو محاولة البعض فى صرف كمامات غير المعتمدة على البطاقات، حيث يستطيع المواطن معرفة الكمامة التى يستلمها على البطاقة هى المعتمدة أم لا.

كما تقوم وزارة التموين من خلال شركتي الجملة التابعتين للوزارة، بصرف الكمامات للبقالين ومنافذ التوزيع والمجمعات الاستهلاكية، ومن يخالف تعليمات توزيع الكمامات يتعرض لغرامة مالية بقيمة 20 جنيها عن كل كمامة، كما تتضمن المواصفات الفنية للكمامات القماش التى سيتم طرحها على بطاقات التموين، السماح بسهولة التنفس وطاردة للسوائل والرذاذ، ومعالجة من الخارج لقتل البكتيريا والميكروب، ولا تسبب حساسية للبشرة، كما يمكن استخدامها حتى 50 غسلة بعد تطهيرها، فيما تضمنت ارشادات الاستخدام والتطهير، وهى أن يتم غسل القناع قبل الاستخدام للمرة الأولى، ثم يتم غسل القناع منفردا بعد كل استخدام على درجة حرارة 60 درجة ثم يعرض لأشعة الشمس حتى يجف، ويمنع لمس الطبقة الخارجية للقناع اثناء الاستخدام، وأن يتم خلع القناع من خلف الأذن مع تجنب لمس القناع، وبعد انتهاء صلاحية القناع يغسل ثم يمزق لعدم إعادة استخدامه.