أخبار × 24 ساعة.. الصحة تسجل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و46 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الرى: إعطاء الفرصة للدول الثلاث لإجراء مشاورات داخلية حول تطورات سد النهضة، والسودان: تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع لإجراء المزيد من المشاورات. الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة مستشار الرئيس: كورونا قد يتحول لفيروس سائد ويعيش طويلاً الرى: إعطاء الفرصة للدول الثلاث لإجراء مشاورات داخلية حول تطورات سد النهضة الصحة العالمية: مصر أجرت أكبر مسح بالعالم لفيروس C والأمراض المزمنة السودان: تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع لإجراء المزيد من المشاورات الرئيس يوجه بدعم صندوق "عطاء" لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بـ100 مليون جنيه تنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعى 2020 - 2021.. إنفوجراف الكنيسة الإنجيلية تقرر فتح كنائسها 3 أغسطس بإجراءات احترازية ضد كورونا تنسيق الجامعات الخاصة..95% للطب و90% للأسنان والصيدلة و80% للهندسة Advertisements السيسى لوزير الخارجية السعودى: التكاتف هو السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية الوطنية للانتخابات: القائمة النهائية لمرشحى مجلس الشيوخ تتضمن 787 مرشحا أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة بمكة والمدينة لليوم الخامس.. فيديو وصور القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ وزير الخارجية: لن نقبل بأى تجاوز للخطوط الحمراء فى ليبيا متحدث الرى: استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأيام القليلة المقبلة 17 أغسطس.. استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين على حكم حبسهم سنتين محافظ القاهرة: غرامة 5 آلاف جنيه لمن يذبح الأضاحى فى الشارع

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