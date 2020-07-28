جهاز التنسيق الحضاري: حي الزمالك تأثر بالحملة الفرنسية والاحتلال الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، حلقة نقاشية حول كتاب "جزيرة الزمالك.. القيمة والتراث" باكورة سلسلة "ذاكرة المدينة" التي أطلقها الجهاز، عبر تطبيق زووم الإلكتروني.

وتحدث في الحلقة النقاشية كل من المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور محمد حسام الدين إسماعيل عبدالفتاح، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس فريق العمل، والدكتور حاتم الطويل، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة إيمان عامر، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، والدكتور إسلام عبدالقدوس عضو فريق البحث، وأدار الندوة الإعلامي جمال الشاعر الذي وصف دور الجهاز بأنه يصالح البشر على الحجر، وأثنى على الكتاب الذي يعد تأريخ وتأصيل لحي الزمالك الارستقراطي.

وقال المهندس محمد أبو سعدة، إن كتاب جزيرة الزمالك هو باكورة سلسلة الكتب التي سيصدرها الجهاز ضمن رؤية الحفاظ على الأماكن والمباني ذات القيمة.

وأضاف: "وضع الجهاز تشريعات وشروط حماية للمباني التراثية التي أعد لها أرشيف قومي على مستوى الجمهورية، سواء في مصر الجديدة أو في جاردن سيتي أو في القاهرة الخديوية والفاطمية والإسكندرية وبور فؤاد والمعادي من أجل التعريف بالنسيج العمرانى لهذه المناطق من أجل المحافظة عليهم".

وأوضح رئيس الجهاز، أنه من المعروف أن التشريعات وشروط الحماية تحتاج إلى وعي من المجتمع، لذلك أصدر الجهاز أول إصداراته عن الزمالك للتعريف بالمنطقة ولماذا تم اختيارها وكيف تكونت، ومن هنا يدرك المجتمع أهميتها ويعمل على حمايتها.

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وتابع أبو سعدة، أن الجهاز يسعى لإصدار الكتاب الثاني من سلسلة ذاكرة المدينة عن منطقة جاردن سيتى، ومن بعدها القاهرة التاريخية ومنطقة مصر الجديدة.

وأضاف: "سيلي سلسلة ذاكرة المدينة، مشروع حكاية شارع الذي يقوم بالتعريف بأسماء الشخصيات التاريخية التي تحمل الشوارع أسماءها وأيضًا مشروع عاش هنا، الذي أحدث صدى واسع حيث إنه يقوم بتخليد أسماء الشخصيات التى أثرت في جميع مناحى الحياة المصرية".

وأوضح الدكتور حسام الدين إسماعيل، أن الكتاب تناول التسلسل التاريخي لهذا الحي منذ نشأته ولكل الحقب السياسية والاجتماعية التي مر بها الحي وكيف أثر هذا التنوع على التدرج العمراني بالحي، والمدارس المعمارية المختلفة بدء من الأوروبية بكل أشكالها ونماذج العمارة الإسلامية الحديثة بها.

كما عرضت الدكتورة دليلة الكرداني التنوع الديمرجرافي لحى الزمالك من خلال هذا الكتاب الذي وصفته بالقيم ومن أهم إنجازات الجهاز في الحفاظ على ذاكرة المدينة، وعرضت أيضًا لأهم القصور والكباري من حيث العمران وربطها لحي الزمالك وإحياء القاهرة، بالإضافة إلى الفراغ العام بهذا الحي.

وعرض الدكتور حاتم الطويل، الرسائل التي ضمها الكتاب في كيفية الحفاظ على الهوية التراثية لحي الزمالك ومبانية وسكانة بدءا من الإنجليز مرورًا بقصر سراي الزمالك وإلى السفارات التي تقطن الحي الآن، وإلى نعومة الكتابة والشكل الفني لإخراج الكتاب وسهولة الكتاب في إطلاق رسائل واضحة تستهدف القارئ مباشرة، مشيدًا بمشروعي حكاية شارع وعاش هنا اللذين أطلقها الجهاز باعتبارهما أدوات فاعلة في الحفاظ علي ذاكرة المدينة.

بينما عرضت الدكتورة إيمان عامر إلى كيفية تأثر هذا الحي بوجود الإنجليز في مصر ومن قبلهم الحملة الفرنسية وتعاقب الأسرة العلوية على حكم مصر، وأثر هذا على شكل العمران في مصر وتحديدا حي الزمالك وبلورة دور الجهاز في حماية الهوية العمرانية المصرية.