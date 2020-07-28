ننشر الكشوف النهائية لقوائم المرشحين على مقاعد مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين بنظام القوائم لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب. وحصل "الخليج 365" على الكشوف النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ بنظام القوائم على مستوى الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:

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