النيابة تستكمل التحقيقات بواقعة سب لاعب كرة سابق جمهور الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تستكمل نيابة الساحل الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيقات في البلاغ المقدم من محمد رشوان المحامي، ضد اللاعب السابق أسامة حسن بخصوص الفيديو المسيء لجمهور الأهلي.

وقال المحامي في بلاغه، الذي حمل رقم 295 لسنة 2020، إنه بتاريخ الخميس 16 يوليو الماضي، وفي حدود الثالثة مساءً، وعبر الصفحة الشخصية للمشكو في حقه عبر مواقع التواصل (فيسبوك)، فوجئ الشعب المصري ورواد مواقع التواصل بالمَشكو في حقه بنشر فيديو مُسيء لقيم المجتمع يظهر فيه عاريًا بشكل كامل غير مكترث بكونه إحدى الشخصيات العامة والمعروفة التي يشاهدها الآلاف من المشجعين.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه بدأ الفيديو بهجوم غير مبرر وليس له سبب دون أي مقدمات على جمهور الأهلي، واصفًا إياهم بالغباء والجهل، واتهم رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب بالتربح باسم النادي وتلقي عمولات ورشاوي.

تابع مقدم البلاغ، أن اللاعب قام بسب الإعلامي أحمد شوبير؛ بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلم والأمن العام وإثارة الشباب وجعلهم عُرضة للصّدام والعنف، ملتمسًا التحقيق في الوقائع موضوع البلاغ وإحالة المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية.