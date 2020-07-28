مصر | ننشر التقرير الطبي للطفل ضحية الاعتداء بدار أحداث قويسنا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ننشر التقرير الطبي للطفل ضحية الاعتداء بدار أحداث قويسنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التقرير الطبي للطفل عبد الرحمن عفيفي ضحية الإعتداء، على يد أحد المشرفين، بدار الأحداث بقويسنا، عن إصابته بكدمة بالعين اليسري، وإحمرار وكدمة بالجفون.

وبتوقيع الكشف الطبي على عينه تبين أن حدة النظر 69 للعين اليسري، والعين اليمني 66، ويحتاج إلى فحص لقاع العين.

ورصد صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل استغاثة تم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 14 عام للضرب المبرح على يد أحد المشرفين بدار الأحداث بقويسنا "دار الرعاية الاجتماعية" الأمر الذي أدى لتعرضه لإصابات بالغة، وقد تم تحرير بلاغا على الخط الساخن حمل رقم 14437.

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وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة التدخل لإنقاذ الطفل والتحري عن الواقعة وإعداد تقريرا بشأنها، وقد أمرت بإحالة الواقعة للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة المنوفية لافتة إلى أن اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز ومدينة قويسنا قد توجهت إلى مقر المؤسسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم اللازم.

وأضافت السنباطي أنه وبناء علي قيام أعضاء اللجنة بمقابلة الطفل المجني عليه والذي أنكر الواقعة مدعيًا أنها مجرد مشاجرة بينه وبين طفل أخر بالدار يبلغ من العمر 11 عاما ،وبناء علي ترآي اللجنة من أن الطفل يظهر عليه كدمات بالعين اليسرى وأنها شديدة التورم بالإضافة إلى كدمات أخرى وعلامات للضرب على الوجه والجسم الأمر الذي أثار الشكوك والريبة مما حدا بأعضاء اللجنة الي التوجه الي مركز شرطة قويسنا وقد تم تحرير محضر حمل رقم 13595 لسنة 2020 جنح مركز قويسنا والواقعة حاليا محل تحقيقات النيابة العامة.

وفي هذا الصدد تتوجه أمين عام المجلس بالشكر والتقدير لأعضاء لجان حماية الطفولة بالمحافظة لجهدهم المستمر والمضني في انقاذ الأطفال المعرضين للخطر مشيدة بدور لجان حماية الطفل بالمحافظات والتي تعد الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الوطنية.